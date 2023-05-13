Легкомоторный самолет упал на границе России и Литвы

Летательный объект потерпел крушение 13 мая, в субботу. Из-под обломков легкомоторного самолета местные жители достали тело 58-летнего пилота-любителя без признаков жизни, указывается в сообщении. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства крушения летательного аппарата.