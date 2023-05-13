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Легкомоторный самолет упал на границе России и Литвы

Происшествия
Легкомоторный самолет упал на границе России и Литвы

Легкомоторный самолет упал в граничащем с российской территорией Юрбаркском районе Литвы. Соответствующей информацией поделился департамент местных правоохранительных органов.

Летательный объект потерпел крушение 13 мая, в субботу. Из-под обломков легкомоторного самолета местные жители достали тело 58-летнего пилота-любителя без признаков жизни, указывается в сообщении. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства крушения летательного аппарата.

Прежде СМИ сообщили о вступлении в силу плана «Перехват» в Брянской области после падения вертолета Ми-8 и самолета Су-34.
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