Единая лига ВТБ. ЦСКА близок к завоеванию бронзовых медалей по итогам сезона

Баскетбольный сезон в России практически завершен. Многие любители этого вида спорта в решающей серии ждали московский ЦСКА и петербургский «Зенит», однако оба гранда Единой лиги ВТБ встретились лишь в утешительном противостоянии за третье место. «Армейцы» перед четвертой встречей с сине-бело-голубыми вели в счете 2:1 и могли поставить команду Хавьера Паскуаля на грань завершения сезона без каких-либо медалей.