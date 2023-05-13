Россия заканчивает игры в поддавки с Западом после денонсации ДОВСЕ

Ни для кого не секрет, что с начала СВО и даже до того НАТО усиливает свое военное присутствие в Восточной Европе, общая численность контингентов Североатлантического альянса в стремительно милитаризующейся Польше, в республиках Прибалтики и в Румынии достигли уже 60 тысяч человек, а вступление в этот военно-политический союз ранее нейтральных Финляндии и Швеции создает дополнительные угрозы для национальной безопасности России. Конечно, и США, и их союзники по «альянсу демократий» прекрасно понимают, что играют с огнем, но убеждают себя и друг друга, что это вообще не огонь, это — другое, поскольку «оно» пока никого из них не обжигает, и никакой опасности сгореть или задохнуться от дыма финансово-экономических санкций для них нет и не может быть вообще.