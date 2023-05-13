Россия заканчивает игры в поддавки с Западом после денонсации ДОВСЕ

Президент России поручил правительству обеспечить выход нашей страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 1990 года между НАТО и Организацией Варшавского Договора (ОВД) — и это не абстрактное юридическое решение, а прямое продолжение недавней путинской речи на параде 9 мая в честь 78-й годовщины Дня Победы.
Раз уж речь зашла о «настоящей войне», которую ведут против нашей страны глобалистские западные элиты, нарушая все принятые ими на себя в рамках предшествующих договоренностей обязательства в сфере международной стратегической безопасности, то есть ли для России смысл соблюдать эти договоренности?
Между тем, несмотря на то, что страны коллективного Запада так и не ратифицировали заключенный в 1999 году адаптированный вариант ДОВСЕ, который учитывал расширение НАТО на Восток, а также распад ОВД и Советского Союза, Россия в июле 2007 года, после «мюнхенской речи» Владимира Путина и в соответствии с ней, приостановила свое участие в ДОВСЕ и связанных с ним международных документах: «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ», — в целом соблюдая ограничения, принятые в 1990 году.
Не исключено, что проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины до сих пор осуществлялось с учетом данного фактора. Теперь же наша страна дала понять, что руководствоваться этими ограничениями больше не будет. Тридцать три года пролежала на этой печи — хватит! Если бы наши бывшие «партнеры» лучше знали русский фольклор, они бы наверняка задумались над тем, какие последствия могут их теперь ожидать. Но — не знают и знать не хотят. Что ж, как говорится, это их проблемы… За что боролись, на то и напоролись.
Ни для кого не секрет, что с начала СВО и даже до того НАТО усиливает свое военное присутствие в Восточной Европе, общая численность контингентов Североатлантического альянса в стремительно милитаризующейся Польше, в республиках Прибалтики и в Румынии достигли уже 60 тысяч человек, а вступление в этот военно-политический союз ранее нейтральных Финляндии и Швеции создает дополнительные угрозы для национальной безопасности России. Конечно, и США, и их союзники по «альянсу демократий» прекрасно понимают, что играют с огнем, но убеждают себя и друг друга, что это вообще не огонь, это — другое, поскольку «оно» пока никого из них не обжигает, и никакой опасности сгореть или задохнуться от дыма финансово-экономических санкций для них нет и не может быть вообще.
Разве что уходящий осенью в отставку председатель объединенного комитета начальников штабов США четырехзвездный генерал Марк Милли как бы между прочим уже признает, что нынешнее развитие ситуации повышает риск полномасштабного военного конфликта между НАТО и Россией. Может быть, в американских центрах принятия решений надеются, что такой конфликт удастся каким-то образом локализовать на европейском театре военных действий, тем самым реализовав тезис «Украина — цэ Европа», а США при этом смогут беспрепятственно, без оглядки на Москву, заняться Китаем?
Но решение о выходе России из ДОВСЕ прямо указывает на то, что наша страна учитывает все возможные сценарии развития событий и уровень текущей боеспособности европейской части НАТО, а потому демонстрирует готовность к самым форс-мажорным вариантам. К тому же, не стоит забывать про публично озвученную секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым критичность для США проблемы Йеллоустоунского «супервулкана» («если он проснется, это будет беспрецедентная катастрофа»), после которой в американском военно-разведывательном сообществе начали переоценку не только поражающего потенциала крылатых ракет «Буревестник» неограниченной дальности и других новейших российских систем вооружений, но и проблем своей национальной системы ПВО-ПРО, выявленных в череде недавних инцидентов с китайскими воздушными шарами.
Также важно, что ДОВСЕ оставался единственным документом-наследием эпохи разрядки международной напряженности, а затем «нового мышления» конца 1980-х—начала 1990-х годов. В этом смысле выход России из данного договора не просто полностью перечеркивает былые иллюзии о возможности путем переговоров, соглашений и односторонних уступок прийти к миру без войн и насилия, а также надежды когда-либо в обозримом будущем вернуться на этот путь, — он полностью перечеркивает и весь общемировой консенсус, сложившийся в результате официального завершения холодной войны. Последствия такого cancelling (культуры отмены) априори окажутся многомерными и непредсказуемыми.