Пожар произошел рядом с 385-метровой телевышкой в Киеве

Ранее киевский мэр Виталий Кличко рассказал о взрывах в Соломенском районе украинской столицы. По его словам, взрывы и последовавший за ними пожар произошли из-за падения обломков БПЛА. Перед этими событиями в Киеве объявили воздушную тревогу.