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Пожар произошел рядом с 385-метровой телевышкой в Киеве

Происшествия
Пожар произошел рядом с 385-метровой телевышкой в Киеве

Рядом с телевышкой в Киеве произошел пожар. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Местное СМИ опубликовало фотографии, где виден поднимающийся из-за домов черный дым. По предварительной информации, возгорание произошло рядом с киевской телевышкой. Она находится близи центра украинской столицы в районе Сырец. Высота строения составляет 385 метров.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко рассказал о взрывах в Соломенском районе украинской столицы. По его словам, взрывы и последовавший за ними пожар произошли из-за падения обломков БПЛА. Перед этими событиями в Киеве объявили воздушную тревогу.
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