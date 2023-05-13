Наставник «Оренбурга» Марцел Личка назвал Федотова и Абаскаля лучшими тренерами РПЛ

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка ответил, кого считает лучшим тренером чемпионата России по футболу.
«Тренер Владимир Федотов, под руководством которого ЦСКА играет в хороший футбол со стабильным результатом, а также стоит отметить Абаскаля из "Спартака"», — приводит слова чешского специалиста портал «РБ Спорт».
Также Личка похвалил профессиональные навыки главного наставника петербургского ФК «Зенит» Сергея Семака.
После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) оренбургская команда набрала 39 очков и занимает восьмую позицию в турнирной таблице первого футбольного дивизиона России.
Сегодня, 13 мая, футболисты из Оренбурга уступили с минимальным преимуществом екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 во встрече 27-го тура РПЛ.