Суд арестовал на два месяца сбившего девушку в Мытищах полицейского

Правоохранителя заключили под стражу до 12 июля. Сам мужчина в ходе судебного заседания заявил, что возражает против ходатайства следователя, и попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. При этом свою вину страж порядка признал в полном объеме.