Суд арестовал на два месяца сбившего девушку в Мытищах полицейского

Суд избрал меру пресечения полицейскому, который сбил девушку в подмосковных Мытищах и скрылся. Об этом 13 мая сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.
Правоохранителя заключили под стражу до 12 июля. Сам мужчина в ходе судебного заседания заявил, что возражает против ходатайства следователя, и попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. При этом свою вину страж порядка признал в полном объеме.
До этого говорилось о том, что по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из полиции по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. А руководителей правоохранителя привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее в Новосибирске задержали полицейского за нападение на несовершеннолетнюю девушку и угрозы в ее адрес. Пьяный представитель органов напал на школьницу у дома на улице Гоголя.