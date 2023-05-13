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Систему долговременного ухода за участниками СВО разработают по всей России до конца 2023 года

Общество
Систему долговременного ухода за участниками СВО разработают по всей России до конца 2023 года

Комплексная программа поддержки участников специальной военной операции на Украине и их семей будет развернута во всех субъектах РФ на базе фонда «Защитники отечества». Как сообщает вице-премьер Татьяна Голикова, задачу планируют выполнить до конца 2023 года.

По ее словам, в настоящий момент система долговременного ухода реализуется в плановом режиме в 36 регионах России. Голикова также подчеркнула, что для успешной работы государственного фонда предстоит изучить «новые треки и новые подходы, которые будут применяться в практической работе» организации.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения РФ планирует разработать сайт, предназначенный для закупок нужных лекарств для российских бойцов. Известно, что фонд «Защитники отечества» станет оператором этого проекта.
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