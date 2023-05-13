Систему долговременного ухода за участниками СВО разработают по всей России до конца 2023 года

Комплексная программа поддержки участников специальной военной операции на Украине и их семей будет развернута во всех субъектах РФ на базе фонда «Защитники отечества». Как сообщает вице-премьер Татьяна Голикова, задачу планируют выполнить до конца 2023 года.
По ее словам, в настоящий момент система долговременного ухода реализуется в плановом режиме в 36 регионах России. Голикова также подчеркнула, что для успешной работы государственного фонда предстоит изучить «новые треки и новые подходы, которые будут применяться в практической работе» организации.
Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения РФ планирует разработать сайт, предназначенный для закупок нужных лекарств для российских бойцов. Известно, что фонд «Защитники отечества» станет оператором этого проекта.