Систему долговременного ухода за участниками СВО разработают по всей России до конца 2023 года

По ее словам, в настоящий момент система долговременного ухода реализуется в плановом режиме в 36 регионах России. Голикова также подчеркнула, что для успешной работы государственного фонда предстоит изучить «новые треки и новые подходы, которые будут применяться в практической работе» организации.