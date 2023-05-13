Newsweek: российские подлодки представляют критическую угрозу странам НАТО

Подводные лодки ВМФ РФ являются самым грозным оружием для стран Североатлантического альянса после российских ядерных сил, по мнению Newsweek.
Автор статьи утверждает, что противолодочные установки НАТО потеряли боевую мощь после завершения холодной войны. Это произошло потому, что внимание властей стран переключилось на другие темы.
В настоящее время превосходство российских подлодок признается повсеместно. Западные страны не сомневаются в боевой силе российской техники и пытаются сравнять счет в гонке вооружений. Отмечается, что после ядерного оружия подводные лодки России являются самой большой угрозой для стран НАТО.
Ранее американские эксперты назвали российский фрегат «Маршал Шапошников» самым грозным оружием РФ. Отмечается, что военно-морской корабль оснащен гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон».