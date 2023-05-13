Newsweek: российские подлодки представляют критическую угрозу странам НАТО

В настоящее время превосходство российских подлодок признается повсеместно. Западные страны не сомневаются в боевой силе российской техники и пытаются сравнять счет в гонке вооружений. Отмечается, что после ядерного оружия подводные лодки России являются самой большой угрозой для стран НАТО.