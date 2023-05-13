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Граждан Финляндии лишают виз при попытке въехать в Россию

Общество
Граждан Финляндии лишают виз при попытке въехать в Россию

Пограничники РФ начали лишать граждан Финляндии визы на посещение государства. Соответствующей информацией поделилось издание Helsingin Sanomat.

Об этом стало известно в субботу, 13 мая. Исходя из слов представителей прессы, финны обычно посещали российскую территорию с целью «дозаправки» или посещения магазина.

«Отмена и аннулирование виз произошли, прежде всего, на пограничной станции Ваалимаа, а также в Нуйямаа», — сообщили обозреватели издания.

Граждан Финляндии предупредили, что нарушение соответствующего запрета может повлечь за собой уголовное наказание, добавили авторы газеты.
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