Граждан Финляндии лишают виз при попытке въехать в Россию

Пограничники РФ начали лишать граждан Финляндии визы на посещение государства. Соответствующей информацией поделилось издание Helsingin Sanomat.
Об этом стало известно в субботу, 13 мая. Исходя из слов представителей прессы, финны обычно посещали российскую территорию с целью «дозаправки» или посещения магазина.
«Отмена и аннулирование виз произошли, прежде всего, на пограничной станции Ваалимаа, а также в Нуйямаа», — сообщили обозреватели издания.
Граждан Финляндии предупредили, что нарушение соответствующего запрета может повлечь за собой уголовное наказание, добавили авторы газеты.