Председатель СКР Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики России

На Петербургском международном юридическом форуме предложили провести национализацию основных отраслей экономики России. С такой инициативой выступил глава СКР Александр Бастрыкин.
По словам председателя Следственного комитета, речь идет об экономической безопасности страны в военных условиях. Национализацию основных отраслей он назвал «следующей ступенью».
«Давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — заявил Бастрыкин.
Ранее во время обсуждения инициативы главы ВТБ Андрея Костина о проведении новой приватизации в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» политолог Дарья Митина заявила о необходимости, напротив, национализации активов российских олигархов. По ее словам, государство не сможет проводить суверенную политику без такой меры.