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Председатель СКР Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики России

Общество
Председатель СКР Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики России

На Петербургском международном юридическом форуме предложили провести национализацию основных отраслей экономики России. С такой инициативой выступил глава СКР Александр Бастрыкин.

По словам председателя Следственного комитета, речь идет об экономической безопасности страны в военных условиях. Национализацию основных отраслей он назвал «следующей ступенью».

«Давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — заявил Бастрыкин.

Ранее во время обсуждения инициативы главы ВТБ Андрея Костина о проведении новой приватизации в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» политолог Дарья Митина заявила о необходимости, напротив, национализации активов российских олигархов. По ее словам, государство не сможет проводить суверенную политику без такой меры.
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