Председатель СКР Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики России

Ранее во время обсуждения инициативы главы ВТБ Андрея Костина о проведении новой приватизации в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» политолог Дарья Митина заявила о необходимости, напротив, национализации активов российских олигархов. По ее словам, государство не сможет проводить суверенную политику без такой меры.