Китайская авиакомпания с 6 июня запускает прямой рейс Петербург — Шанхай впервые с 2019 года

Перелеты между городами будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Согласно появившемуся расписанию, рейс из Шанхая прибудет в Петербург в 21:05, а вылет лайнера из аэропорта города на Неве в шанхайский Пудун запланирован на 23:05.