Китайская авиакомпания с 6 июня запускает прямой рейс Петербург — Шанхай впервые с 2019 года

Петербург и Шанхай свяжут прямые рейсы впервые с октября 2019 года. Китайская авиакомпания China Eastern Airlines запускает авиасообщение с 6 июня из аэропорта Пулково, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Северной столицы.
Перелеты между городами будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Согласно появившемуся расписанию, рейс из Шанхая прибудет в Петербург в 21:05, а вылет лайнера из аэропорта города на Неве в шанхайский Пудун запланирован на 23:05.
Отмечается, что полеты между Петербургом и Шанхаем будут выполнять лайнеры Airbus A330-300. Пассажиры, которые прибудут в Северную столицу транзитом, смогут находиться в городе без визы в течение 144 часов. При этом туристы из Шанхая получат возможность продолжить путешествие по популярным международным направлениям.