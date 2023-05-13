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Россиянин Андрей Рублев пробился в третий круг теннисного турнира серии АТР «Мастерс» в Риме

Спорт
Россиянин Андрей Рублев пробился в третий круг теннисного турнира серии АТР «Мастерс» в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг профессионального турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 7,7 млн евро.

Во встрече второго раунда россиянин переиграл словака Алекса Молчана со счетом 6:3, 6:4. Для того чтобы одержать уверенную победу Рублеву потребовались 79 минут.

За выход в четвертый раунд римского «Мастерса» российский теннисист поспорит с победителем матча между испанским спортсменом Алехандро Давидович Фокиной и аргентинцем Гидо Пелья.

Параллельно в том же теннисном турнире в итальянской столице россиянка Вероника Кудерметова переиграла испанку Нурию Парризас-Диас и пробилась в третий круг состязания.
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