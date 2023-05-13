Соцсеть ЯRUS стала информационным партнером ежегодного фестиваля «Праздник Корюшки 2023»

Звезды эстрады, артисты Петербург-Концерта, финалисты конкурса «Голоса России»: «Праздник Корюшки-2023» считается первым общегородским пикником и лучшим гастрономическим событием мая. Как пройдет масштабное мероприятие, рассказала команда соцсети ЯRUS.
Жареная рыба, уха и специальные цены: в этом году полюбившийся жителям северной столицы праздник встретят на территории Парка 300-летия Санкт-Петербурга с 13 по 14 мая. Это уже XX юбилейный фестиваль: российская социальная сеть ЯRUS стала информационным партнером грандиозного события.
«Общенародный "Праздник корюшки" — хороший пример петербургского событийного туризма. ЯRUS присоединился в качестве официального инфопартнера, ведь это мероприятие, которое активно привлекает туристов со всех уголков страны. Мы очень рады поддерживать активность вместе с организаторами фестиваля», — делится директор отдела маркетинга соцсети ЯRUS Екатерина Кулакова.
История праздника уходит корнями в историю Санкт-Петербурга: по легенде, Петр I называл корюшку царь-рыбой. В 1705 году Петром I был издан указ о поддержке рыбаков, ловивших корюшку. А весной 1708 года по его указу прошла первая фиеста, посвященная корюшке. Спустя порядка 300 лет традиция возобновилась и появился фестиваль: и на протяжении 20 лет праздник проходит в северной столице.
«Помимо традиционного «АРТ – корюшка», где все желающие попробуют себя в живописи, пластике и других художественных промыслах, мы организуем площадки «Корюшка летит», где пройдет мастер-класс по изготовлению и запуску воздушных змеев, «Корюшка идет», где мы с заботой о здоровье познакомим гостей с методами скандинавской ходьбы, а также «Корюшка плывет» - это яхтинг, кайт-шоу и другие интересные мероприятия на берегу Финского залива», — рассказывает организатор праздника Валерий Веткин.
«Корюшка объединяет людей» — основной слоган праздника в этом году. Конкурс рыбаков, мастер-классы по ловле рыбы и спортивной ходьбе, запуск воздушных змеев, яхтинг, футболомания: сегодня мероприятие включает большую развлекательную программу. На сцене выступят популярные артисты кино, звезды эстрады, участники кинофестиваля «Виват кино России!», юные таланты и многие другие.
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