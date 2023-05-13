Соцсеть ЯRUS стала информационным партнером ежегодного фестиваля «Праздник Корюшки 2023»

История праздника уходит корнями в историю Санкт-Петербурга: по легенде, Петр I называл корюшку царь-рыбой. В 1705 году Петром I был издан указ о поддержке рыбаков, ловивших корюшку. А весной 1708 года по его указу прошла первая фиеста, посвященная корюшке. Спустя порядка 300 лет традиция возобновилась и появился фестиваль: и на протяжении 20 лет праздник проходит в северной столице.