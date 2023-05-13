Зампред России в ООН: МУС выступил полноценным соучастником агрессии НАТО против Ливии

Выступая на заседании Совета Безопасности, созванном для рассмотрения доклада прокурора МУС о ситуации в североафриканском государстве, российский дипломат назвала международный судебный институт глубоко политизированным органом, не имеющим ничего общего с правосудием. По ее словам, то, что произошло с Ливией за последние 12 лет, является катастрофой.