Зампред России в ООН: МУС выступил полноценным соучастником агрессии НАТО против Ливии

Нью-Йорк, 13 мая. Международный уголовный суд (МУС) выступил в качестве прикрытия для необоснованного военного вторжения НАТО в Ливию. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая.
Выступая на заседании Совета Безопасности, созванном для рассмотрения доклада прокурора МУС о ситуации в североафриканском государстве, российский дипломат назвала международный судебный институт глубоко политизированным органом, не имеющим ничего общего с правосудием. По ее словам, то, что произошло с Ливией за последние 12 лет, является катастрофой.
«Обслуживая интересы коллективного Запада, МУС выступил полноценным соучастником натовской военной агрессии против Ливии. "Крестовый поход" ведомой США коалиции против этой некогда процветавшей страны привел к полному разрушению ее государственности и затяжной гражданской войне, которая, то затихая, то разгораясь вновь, унесла и уносит сотни тысяч жизней мирных ливийцев», — заявила Заболоцкая.
Североафриканская страна понесла огромные экономические потери, добавила она. Еще одним прямым следствием этих событий стала постоянная террористическая угроза, от которой до сих пор страдает регион.
«Это настоящая катастрофа, к которой МУС имеет прямое отношение. Запад поставил этому органу задачу — разработать прикрытие, некий "фиговый листок" для неспровоцированной и необоснованной военной агрессии НАТО», — подчеркнула дипломат.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неэффективными действия коллективного Запада, направленные на урегулирование ситуации в Ливии. Это произошло во время его пресс-конференции в штаб-квартире ООН.