Foreign Policy: НАТО учениями «Весенний шторм» в Эстонии хочет подать сигнал России

Североатлантический альянс намерен провести в Эстонии учения «Весенний шторм», чтобы продемонстрировать военную мощь организации и послать сигнал России. Об этом пишет издание Foreign Policy.
В публикации отмечается, что в маневрах примут участие 14 тысяч военнослужащих из 11 стран. Планируется испытать на прочность союзные войска. Также в материале говорится о том, что с начала конфликта Украины и России Альянс сделал многое, чтобы «стряхнуть пыль и вернуться к старой работе по коллективной обороне в стиле холодной войны».
Ранее в Польше начались военные учения «Анаконда 23». Они должны продлиться с 6 по 16 мая. В них принимают участие войска союзников и более 10 тысяч польских солдат.