Foreign Policy: НАТО учениями «Весенний шторм» в Эстонии хочет подать сигнал России

В публикации отмечается, что в маневрах примут участие 14 тысяч военнослужащих из 11 стран. Планируется испытать на прочность союзные войска. Также в материале говорится о том, что с начала конфликта Украины и России Альянс сделал многое, чтобы «стряхнуть пыль и вернуться к старой работе по коллективной обороне в стиле холодной войны».