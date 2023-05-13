«Урал» вырвал волевую побуду 2:1 у «Оренбурга» и прервал серию без побед в РПЛ

Встреча, прошедшая на родном поле в Екатеринбурге, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Урала» мяч в свой актив записал полузащитник Александр Юшин. За гостей из Оренбурга гол оформил нападающий Владимир Обухов. Решающий гол срезал в свои ворота хавбек оренбургской команды Кирилл Капленко.