«Урал» вырвал волевую побуду 2:1 у «Оренбурга» и прервал серию без побед в РПЛ

Екатеринбургский «Урал» одержал волевую победу над «Оренбургом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая на родном поле в Екатеринбурге, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Урала» мяч в свой актив записал полузащитник Александр Юшин. За гостей из Оренбурга гол оформил нападающий Владимир Обухов. Решающий гол срезал в свои ворота хавбек оренбургской команды Кирилл Капленко.
Команда главного тренера Виктора Гончаренко «Урал» с 30 очками идет 11-м В РПЛ. Команда прервала семиматчевую серию без побед в чемпионате России по футболу. «Оренбург», набравший 39 баллов, занимает 8-ю позицию в турнирной таблице соревнования.
В следующем туре команда из столицы Урала 21 мая в выездном матче сыграет против самарских «Крыльев», а оренбургские футболисты встретятся днем ранее с ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Игры РПЛ еще продолжаются, но петербургский «Зенит» досрочно защитил чемпионский титул первого футбольного дивизиона России.