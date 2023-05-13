В Риме состоялся концерт в честь дня рождения композиторов Иоганнеса Брамса и Петра Чайковского

Торжественное мероприятие, приуроченное к годовщине дня рождения русского композитора Петра Чайковского и его немецкого коллеги Иоганнеса Брамса, прошло на площадке Русского дома в Риме. Об этом сообщает газета «Культура».
Произведения выдающихся авторов исполнили солист Московской государственной академической филармонии Гайк Казазян и пианистка, выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского, Наталия Морозова.
Как отметил Казазян, это не первое его выступление в столице Италии: он принимал участие в концертах в местных театрах, а также солировал в городской мэрии. По его словам, во время выступлений в Европе он не сталкивался с «отменой русской культуры».
Директор Русского дома Дария Пушкова подчеркнула, что произведения Чайковского являются одними из популярных и часто исполняемых в мировой классической музыке. Она добавила, что решение «соединить в программе творчество Чайковского и Брамса, которые родились в один день», было верным, судя по количеству слушателей в зале.