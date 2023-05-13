Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Александр Богомаз сообщил о пострадавшей в результате падения вертолета женщине в Брянской области

Происшествия
Александр Богомаз сообщил о пострадавшей в результате падения вертолета женщине в Брянской области

Жительница Брянской области пострадала в результате падения вертолета в Клинцовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава субъекта подтвердил информацию о крушении летательного аппарата. Он уточнил, что пострадавшую увезли в районную больницу. Специалисты оказывают женщине всю необходимую помощь.

Происшествие также привело к повреждению пяти домовладений. Нанесенный ущерб оценит профильная комиссия. На месте падения работают оперативные службы.

Ранее очевидцы сообщили о падении вертолета в Клинцовском районе. После крушения начался пожар, на борьбу с которым отправились спасатели.
брянская область крушение вертолета пострадавшая
Военкоры ФАН