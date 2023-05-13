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«Мы имеем дело с великой российской армией»: украинский генерал сделал неожиданное признание об РФ

Политика
«Мы имеем дело с великой российской армией»: украинский генерал сделал неожиданное признание об РФ

У России есть огромное количество преимуществ, которые в разы осложняют возможности для контрнаступления ВСУ. Соответствующую точку зрения озвучил украинский генерал-майор Сергей Кривонос.

Об этом он заявил во время разговора с ведущим местного телеканала «Прямой» в субботу, 13 мая. Киевский режим не сможет достигнуть своих задач, указал украинский генерал. Ключевое преимущество Москвы заключается в артиллерии и авиации, добавил Кривонос.

«На деле мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией», — резюмировал он.

Прежде стало известно, что российским войскам удалось уничтожить склад авиационного вооружения ВСУ в районе Запорожья.
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