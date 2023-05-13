«Мы имеем дело с великой российской армией»: украинский генерал сделал неожиданное признание об РФ

Об этом он заявил во время разговора с ведущим местного телеканала «Прямой» в субботу, 13 мая. Киевский режим не сможет достигнуть своих задач, указал украинский генерал. Ключевое преимущество Москвы заключается в артиллерии и авиации, добавил Кривонос.