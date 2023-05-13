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Четырехлетний ребенок погиб вместе с матерью в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка

Происшествия
Четырехлетний ребенок погиб вместе с матерью в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка

Результатом сегодняшнего обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ стала гибель четырехлетнего ребенка и его матери. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Взрывоопасный предмет попал в дом, где проживала женщина со своим четырехлетним ребенком. Жилище сгорело, ребенок и его мать погибли.

Также врио главы региона сообщил, что в Донецке и Горловке оказались повреждены 18 жилых домов. Пострадали пять объектов инфраструктуры.

«Из-за попадания взрывоопасного предмета дом, где они проживали, сгорел», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация, что украинские военные выпустили по территории ДНР 28 разнокалиберных снарядов в течение часа. Это произошло с 11:00 до 12:00 по московскому времени 13 мая.
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