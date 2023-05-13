Четырехлетний ребенок погиб вместе с матерью в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка

Результатом сегодняшнего обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ стала гибель четырехлетнего ребенка и его матери. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Взрывоопасный предмет попал в дом, где проживала женщина со своим четырехлетним ребенком. Жилище сгорело, ребенок и его мать погибли.
Также врио главы региона сообщил, что в Донецке и Горловке оказались повреждены 18 жилых домов. Пострадали пять объектов инфраструктуры.
«Из-за попадания взрывоопасного предмета дом, где они проживали, сгорел», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Ранее появилась информация, что украинские военные выпустили по территории ДНР 28 разнокалиберных снарядов в течение часа. Это произошло с 11:00 до 12:00 по московскому времени 13 мая.