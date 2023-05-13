Спасенная в Уфе маленькая львица Симба находится на лечении у специалистов в Подмосковье

Сейчас она прыгает, резвится и ластится к человеку. По ее виду кажется, что это совершенно здоровая львица, но еще недавно Симба находилась на пороге смерти. Животное доставили из Уфы в парк «Земля прайда». Проведенные обследования выявили у хищной кошки серьезные заболевания.