Спасенная в Уфе маленькая львица Симба находится на лечении у специалистов в Подмосковье

Сейчас она прыгает, резвится и ластится к человеку. По ее виду кажется, что это совершенно здоровая львица, но еще недавно Симба находилась на пороге смерти. Животное доставили из Уфы в парк «Земля прайда». Проведенные обследования выявили у хищной кошки серьезные заболевания.
По словам директора зверинца Виктора Агафонова, маленькая львица воспитывалась в обычной квартире без надлежащего питания, а в последний момент хозяин попытался избавиться от нее, выставив на продажу, после чего делом заинтересовался Росприроднадзор.
«Помимо физических увечий, сбитой раны на голове, на носу, на глазах, у нее большие проблемы с внутренними органами. У нее сейчас сильнейшие спазмы, колики. Также у нее предгиперпаратиреоидное состояние. Это заключается в том, что у животного ломит все кости, все суставы от боли, потому что, когда животное кормят несбалансированным рационом, ослабевают кости и при малейшем падении или резком движении они просто-напросто ломаются», — объяснил мужчина.
Агафонов добавил, что также у Симбы выявлено серьезнейшее заболевание — панлейкопения кошек.
«Это высококонтагиозное вирусное заболевание кошачьих, которое характеризуется высокой летальностью. Чаще всего у молодых животных, то есть погибает от маленького котенка до сильнейшего грозного льва», — подчеркнул директора зверинца.
Маленькую хищницу поместили на карантин под непрерывное наблюдение. Животное выкормили и выходили, готовя к «выходу в свет» — в природный парк к своим сородичам. Парк «Земля прайда» уже давно специализируется на помощи животным, попавшим в трудную ситуацию. На его счету уже десятки историй со счастливым концом.
«Надеюсь, что Симба тоже сможет выкарабкаться и превратиться в шикарную львицу, которая будет, возможно, даже главой нового прайда», — выразил уверенность Виктор Агафонов.