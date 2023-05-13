Минул век со дня рождения композитора музыки «Белого солнца пустыни» Исаака Шварца

Исаак Шварц был очень плодовитым сочинителем. Он работал в кино и театре, сочинив темы к 35 спектаклям и 125 фильмам, включая такие картины как «Братья Карамазовы», «Белое солнце пустыни», «Проверка на дорогах», «Сто дней после детства», «Звезда пленительного счастья» и «Турецкий гамбит». Он также сочинял симфонические произведения, написал два балета, два квартета, скрипичный концерт, кантаты и романсы.