Минул век со дня рождения композитора музыки «Белого солнца пустыни» Исаака Шварца

Народный артист России композитор Исаак Шварц появился на свет ровно столетие назад – 13 мая 1923 года. Музыкой он начал заниматься с младых ногтей.
В начале Великой Отечественной войны будущий композитор руководил хором и оркестром Красноармейского ансамбля песни и пляски Фрунзенского военного округа. Попав на фронт, был сапером. Весной 1942 года был контужен в результате артобстрела под Харьковом, восстанавливался в алма-атинском госпитале.
Исаак Шварц был очень плодовитым сочинителем. Он работал в кино и театре, сочинив темы к 35 спектаклям и 125 фильмам, включая такие картины как «Братья Карамазовы», «Белое солнце пустыни», «Проверка на дорогах», «Сто дней после детства», «Звезда пленительного счастья» и «Турецкий гамбит». Он также сочинял симфонические произведения, написал два балета, два квартета, скрипичный концерт, кантаты и романсы.
В 1998 году ему была присуждена Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства — за музыкальное оформление художественной ленты «Белое солнце пустыни».
Днем ранее и десятилетием позже, 12 мая 1933 года, родился другой великий российский деятель искусств – поэт-шестидесятник Андрей Вознесенский.