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Минул век со дня рождения композитора музыки «Белого солнца пустыни» Исаака Шварца

Общество
Минул век со дня рождения композитора музыки «Белого солнца пустыни» Исаака Шварца

Народный артист России композитор Исаак Шварц появился на свет ровно столетие назад – 13 мая 1923 года. Музыкой он начал заниматься с младых ногтей.

В начале Великой Отечественной войны будущий композитор руководил хором и оркестром Красноармейского ансамбля песни и пляски Фрунзенского военного округа. Попав на фронт, был сапером. Весной 1942 года был контужен в результате артобстрела под Харьковом, восстанавливался в алма-атинском госпитале.

Исаак Шварц был очень плодовитым сочинителем. Он работал в кино и театре, сочинив темы к 35 спектаклям и 125 фильмам, включая такие картины как «Братья Карамазовы», «Белое солнце пустыни», «Проверка на дорогах», «Сто дней после детства», «Звезда пленительного счастья» и «Турецкий гамбит». Он также сочинял симфонические произведения, написал два балета, два квартета, скрипичный концерт, кантаты и романсы.

В 1998 году ему была присуждена Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства — за музыкальное оформление художественной ленты «Белое солнце пустыни».

Днем ранее и десятилетием позже, 12 мая 1933 года, родился другой великий российский деятель искусств – поэт-шестидесятник Андрей Вознесенский.
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