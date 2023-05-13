Житель Ярославля во время путешествия по западным странам узнал, как в Европе относятся к русским

В Грузии же Тэйм попал в конфликт с соотечественником. Зачинщик негативно высказывался о стране и ветеранах. Оппонент ответил ему на критику. По словам ярославца, тема политики практически не поднимается во время путешествия. Находятся те, кому наплевать на проблемы других стран, как и те, которые переживают за конфликт между Украиной и Россией.