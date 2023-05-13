Житель Ярославля во время путешествия по западным странам узнал, как в Европе относятся к русским

Житель Ярославля объездил половину стран Европу. Во время путешествия ему удалось узнать, как жители западных стран относятся к русским.
Путешествие по шенгенской визе Антон Тэйм начал в 2022 году. Он уже объездил большую часть материка. Во время поездок ярославец общается с местными жителями. Они не отказывали путешественнику в помощи, передает 76.ru.
В Грузии же Тэйм попал в конфликт с соотечественником. Зачинщик негативно высказывался о стране и ветеранах. Оппонент ответил ему на критику. По словам ярославца, тема политики практически не поднимается во время путешествия. Находятся те, кому наплевать на проблемы других стран, как и те, которые переживают за конфликт между Украиной и Россией.
Тэйм подчеркнул, что в Европе проплачиваются антироссийские акции. Даже во время мероприятий по случаю Дня Победы в Берлине были запрещены георгиевские ленточки и российские триколоры.
В День Победы в Германии местные правоохранители пытались помешать проведению акции «Бессмертный полк». Они останавливали участников, которые направлялись к мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене.