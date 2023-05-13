Правительство Мали приступит к реализации стратегии против кризиса водоснабжения

Бамако, 13 мая. Правительство Мали представило новую стратегию по решению кризиса водоснабжения в республике при помощи программы WaterAid Mali. Об этом сообщили журналисты информационного издания Maliweb.
Презентацию возглавил генеральный секретарь министерства энергетики и водных ресурсов Сунсуру Дембеле. В своем вступительном слове он высоко оценил усилия WaterAid в решении данного вопроса.
Миссия ставит перед собой цель сделать систему водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) приоритетом сектора здравоохранения. По словам директора программы, разработанные мероприятия являются уникальным плодом малийского опыта, который еще не был реализован ни в одном африканском регионе.
Министр Дембеле также отметил, что стратегия согласуется с национальной политикой ВСГ, и выразил надежду на ее реализацию в поставленные сроки. Также при осуществлении планируется улучшение качества предоставляемых населению медицинских услуг и внедрение изменений в общественные нормы гигиены.
Ранее информационный портал Malijet сообщил об анонсировании правительством Мали строительства первого в стране источника зеленой энергии. Реализация проекта укрепит потенциал республики в отрасли и снизит расходы государства на нефть.