Правительство Мали приступит к реализации стратегии против кризиса водоснабжения

Министр Дембеле также отметил, что стратегия согласуется с национальной политикой ВСГ, и выразил надежду на ее реализацию в поставленные сроки. Также при осуществлении планируется улучшение качества предоставляемых населению медицинских услуг и внедрение изменений в общественные нормы гигиены.