Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман предрек увеличение стоимости газа в Европе из-за погоды

Цены на газ в Европе осенью 2023 года могут вернуться к диапазону в 600-800 долларов за 1000 кубометров из-за резкой жары или раннего похолодания. Об этом РИА Новости заявил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
По словам эксперта, если никаких аномальных изменений в погоде или форс-мажорных ситуаций не будет, то цены на газ в начале отопительного сезона составят 200-300 долларов за 1000 кубометров. В то же время поставки СПГ достаточно высоки, а спрос со стороны Китая, вопреки мнению аналитиков, до сих пор не вырос. Благодаря этому западные страны могут спокойно готовиться к осени.
Кауфман добавил, что нефтегазовые компании, зависящие от рыночных цен, в 2023 году будут ощущать снижение прибыли. К таким крупным организациям относится, к примеру, «Газпром», который, по оценке эксперта, в текущем году снизит скорректированную прибыль на 70%.
Ранее стало известно о том, что стоимость голубого топлива в Европе снизилась до уровня 2021 года. Произошло это из-за высокого уровня предложения сжиженного природного газа из США, теплой погоды и сильного ветра.