Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман предрек увеличение стоимости газа в Европе из-за погоды

По словам эксперта, если никаких аномальных изменений в погоде или форс-мажорных ситуаций не будет, то цены на газ в начале отопительного сезона составят 200-300 долларов за 1000 кубометров. В то же время поставки СПГ достаточно высоки, а спрос со стороны Китая, вопреки мнению аналитиков, до сих пор не вырос. Благодаря этому западные страны могут спокойно готовиться к осени.