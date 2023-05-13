Наследие Ришелье: к основанию Новороссийского университета

Университет возник не на пустом месте, его базой стал Ришильевский лицей, созданный по указу императора Александра I в 1817 году. Всего лишь чуть более через 20 лет после основания Одессы. Едва присоединив новые земли, Российская империя начала их развивать не только экономически, но и поощряя науки, искусства.