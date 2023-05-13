13 мая 1865 года в Одессе был основан Императорский Новороссийский университет. Учебное заведение изначально имело в своем составе три факультета: историко-филологический, физико-математический и юридический.
Университет возник не на пустом месте, его базой стал Ришильевский лицей, созданный по указу императора Александра I в 1817 году. Всего лишь чуть более через 20 лет после основания Одессы. Едва присоединив новые земли, Российская империя начала их развивать не только экономически, но и поощряя науки, искусства.
Университет стал средоточием учености в Новороссии, здесь жили и творили многие выдающиеся деятели науки, в том числе лауреат Нобелевской премии Иван Мечников, физиолог Иван Сеченов.
Ректором Императорского Новороссийского университета и деканом юридического факультета был Федор Леонтович, известный русский юрист-правовед. Интересны его работы по сравнительному исследованию памятников славянского права, то есть фактически по изучению Русского и Славянского мира в сравнительно-правовом аспекте.
Да, много выдающихся умов дал университет, выросший из Ришельевского лицея!
История вуза продолжилась в советское время. В 1933 году он был восстановлен под именем Одесского университета. В годы Великой Отечественной войны это единственное высшее учебное заведение советской Украины, которое не прерывало свою работу, будучи в эвакуации.
К сожалению, сегодня на Украине прилагается максимум усилий, чтобы вымарать эти славные страницы. Само слово «Новороссия» действует на «свидомых» как ладан на черта. Славный некогда город Одессу собираются на полном серьезе переименовать в Хаджибей — «исконное», название портового поселка, бытовавшее при османах. Стереть все, что связано с Российской империей в угоду империи Османской?!
Такие нынче предпочтения в «незалежной», но что-то подсказывает: это ненадолго.