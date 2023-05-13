Израильская армия убила двух палестинцев в ходе рейда в лагере беженцев на Западном берегу

Два человека погибли в ходе рейда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Западном берегу в пятый день обострения конфликта между еврейским государством и Палестиной.
Перестрелка между солдатами ЦАХАЛ и местными жителями произошла в лагере беженцев Балата в окрестностях Наблуса. В результате инцидента были убиты два араба — 32-летний Саид Меша и 19-летний Аднан Арадж. Еще как минимум три человека получили ранения.
По заявлению израильских военных, они обнаружили квартиру, в которой предположительно укрывались боевики, планировавшие нападения на ЦАХАЛ и занимавшиеся изготовлением самодельных взрывных устройств. Одно из них было приведено в действие прямо в помещении, после чего палестинцы открыли огонь по военным.
Рейд был организован в целях розыска боевиков «Палестинского исламского джихада», с которыми у Израиля продолжается затяжной конфликт. Утром в субботу атаке также подверглось жилище одного из командиров группировки Мухаммада Абу аль-Атты.
Активные боевые действия в регионе начались 9 мая, после того как израильские военные арестовали и убили трех высокопоставленных командиров «Палестинского исламского джихада», подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу территории еврейского государства на прошлой неделе. Тогда при атаке, которая велась из сектора Газа, погибли по меньшей мере 10 мирных жителей Израиля.
На протяжении последних дней стороны продолжают обмениваться ударами. Израиль задействует авиацию, уничтожая командные пункты и места запуска ракет палестинских боевиков. По данным СМИ, 12 мая в ходе одной из таких атак был убит Ияд аль-Хасани — командир «Палестинского исламского джихада», сменивший на посту одного из ликвидированных 9 мая командиров.
В ходе ударов страдает и гражданское население. Так, по информации Минздрава Палестины, в результате израильских бомбардировок были убиты 33 человека, шестеро из которых — дети. Ранения получили 147 человек. Тель-Авив тем временем настаивает, что обстрелы ведутся исключительно по домам и объектам, принадлежащим боевикам.