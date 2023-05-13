Израильская армия убила двух палестинцев в ходе рейда в лагере беженцев на Западном берегу

По заявлению израильских военных, они обнаружили квартиру, в которой предположительно укрывались боевики, планировавшие нападения на ЦАХАЛ и занимавшиеся изготовлением самодельных взрывных устройств. Одно из них было приведено в действие прямо в помещении, после чего палестинцы открыли огонь по военным.