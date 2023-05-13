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Российские войска ликвидировали склад авиационного вооружения ВСУ в районе Запорожья

Армия
Российские войска ликвидировали склад авиационного вооружения ВСУ в районе Запорожья

Министерство обороны РФ сообщает об уничтожении бойцами российской армии авиационного ракетного арсенала Вооруженных сил Украины в районе города Запорожье.

Согласно данным в сводке оборонного ведомства о ходе специальной военной операции на Украине, помимо оружейного склада, было разрушено хранилище топлива для военной техники противника.

Ранее начальник пресс-службы группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на Запорожском направлении, в районе населенного пункта Приморское, расчет реактивной системы залпового огня «Град» ВС РФ ликвидировал бронетранспортер М113 ВСУ.
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