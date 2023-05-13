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«Велел как следует вымыть почтовый ящик»: в «Конкорде» рассказали о реакции Пригожина на обращение Осечкина

Общество
«Велел как следует вымыть почтовый ящик»: в «Конкорде» рассказали о реакции Пригожина на обращение Осечкина

Пресс-служба компании «Конкорд» подтвердила получение обращения от создателя проекта Gulagu. net Владимира Осечкина✱ (признан иностранным агентом в России) и рассказала о реакции на него основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Сотрудники пресс-службы отметили, что запрос действительно поступил. Однако Пригожин отказался удовлетворять любопытство Осечкина и отвечать на его вопросы.

«Он не стал их читать <...> Также он велел как следует вымыть почтовый ящик», — сказано в комментарии.

Ранее Евгений Пригожин направил запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову после появления в Сети недостоверных сведений от ресурса Gulagu. net о «вагнеровцах». Он назвал опубликованный материал «параноидальной чушью».

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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