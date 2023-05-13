«Велел как следует вымыть почтовый ящик»: в «Конкорде» рассказали о реакции Пригожина на обращение Осечкина

Пресс-служба компании «Конкорд» подтвердила получение обращения от создателя проекта Gulagu. net Владимира Осечкина✱ (признан иностранным агентом в России) и рассказала о реакции на него основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Сотрудники пресс-службы отметили, что запрос действительно поступил. Однако Пригожин отказался удовлетворять любопытство Осечкина и отвечать на его вопросы.
«Он не стал их читать <...> Также он велел как следует вымыть почтовый ящик», — сказано в комментарии.
Ранее Евгений Пригожин направил запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову после появления в Сети недостоверных сведений от ресурса Gulagu. net о «вагнеровцах». Он назвал опубликованный материал «параноидальной чушью».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами