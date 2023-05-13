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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Риме

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Риме

Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Джорджей Мелони. Об этом президент украинского государства сообщил в своем Telegram-канале.

Итальянские власти закрыли воздушное пространство и перекрыли движение на время визита иностранного главы в столицу государства. Зеленский прибыл в президентский Квиринальский дворец, где и состоялась встреча.

Ранее появилась информация, что Зеленский прибыл в Рим для переговоров с властями Италии. Во второй половине дня у украинского лидера запланирован прием у папы римского Франциска.
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