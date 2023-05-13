Президент Украины Владимир Зеленский встретился с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Риме

Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Джорджей Мелони. Об этом президент украинского государства сообщил в своем Telegram-канале.
Итальянские власти закрыли воздушное пространство и перекрыли движение на время визита иностранного главы в столицу государства. Зеленский прибыл в президентский Квиринальский дворец, где и состоялась встреча.
Ранее появилась информация, что Зеленский прибыл в Рим для переговоров с властями Италии. Во второй половине дня у украинского лидера запланирован прием у папы римского Франциска.