Рефери Сергей Карасев будет судить матч «Краснодара» и «Урала» в финале пути регионов Кубка РФ

Встреча второго этапа финала пути регионов Кубка России состоится 17 мая в Краснодаре. Победитель пройдет в суперфинал, в котором будет биться за главный трофей со столичным ЦСКА, который стал первым в пути РПЛ. Игра пройдет 11 июня на московском стадионе «Лужники».