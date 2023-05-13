Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Рефери Сергей Карасев будет судить матч «Краснодара» и «Урала» в финале пути регионов Кубка РФ

Спорт
Рефери Сергей Карасев будет судить матч «Краснодара» и «Урала» в финале пути регионов Кубка РФ

Российский футбольный рефери Сергей Карасев назначен главным судьей на игру второго этапа финала пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом», написали на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

В ассистентах Карасева на бровке поля выступят судьи Игорь Демешко и Александр Богданов. Евгений Кукуляк отработает на матче в роли резервного рефери. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) ответят Алексей Амелин и Роман Усачев.

Встреча второго этапа финала пути регионов Кубка России состоится 17 мая в Краснодаре. Победитель пройдет в суперфинал, в котором будет биться за главный трофей со столичным ЦСКА, который стал первым в пути РПЛ. Игра пройдет 11 июня на московском стадионе «Лужники».

В матче 27 тура Российской премьер-лиги соперником «Краснодара» будет петербургский ФК «Зенит», футболисты которого выступят в золотой форме в честь досрочной победы в чемпионате.
кубок россии по футболу фк краснодар фк урал
Военкоры ФАН