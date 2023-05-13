Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали рак лимфоузлов

Известно, что с 4 мая Бобровникова находится под наблюдением медиков в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России в Ростове-на-Дону. После шести этапов лечения девушка повторно пройдет ПЭТ-КТ, чтобы проконтролировать динамику заболевания. Спортсменка выразила надежду, что уже скоро выйдет в ремиссию.