Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали рак лимфоузлов

Левая полусредняя гандбольного клуба «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова поделилась информацией о своем онкологическом заболевании. Ее слова приводятся на официальном сайте ГК.
Бобровникова рассказала, что о раке стало известно еще в апреле. Позитронно-эмиссионная томография показала скопление злокачественных клеток в лимфоузлах спортсменки, из-за чего врачи срочно отправили ее на курс химиотерапии.
Известно, что с 4 мая Бобровникова находится под наблюдением медиков в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России в Ростове-на-Дону. После шести этапов лечения девушка повторно пройдет ПЭТ-КТ, чтобы проконтролировать динамику заболевания. Спортсменка выразила надежду, что уже скоро выйдет в ремиссию.
Ранее стало известно о стабилизации состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Врачи помогают спортсмену восстановить работу конечностей.