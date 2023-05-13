Диетолог Маргарита Арзуманян: редис обладает противораковым и противовоспалительным действием

Редис – очень полезный корнеплод, который содержит огромное количество полезных для организма веществ. Соответствующей информацией поделилась гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.
Об этом она заявила в ходе разговора с ведущим радио Sputnik. Редис также может помочь следящим за фигурой лицам, указала специалист. Благодаря биологически активным веществам, соответствующий овощ обладает противовоспалительным и противораковым действием, подчеркнула эксперт.
«В редисе в достаточном количестве содержится калий, который способствует понижению артериального давления и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — добавила врач.
Жевание этого овоща способствует хорошему настроения, снижению тревожности, а также повышению трудоспособности, указала Арзуманян.