Диетолог Маргарита Арзуманян: редис обладает противораковым и противовоспалительным действием

Об этом она заявила в ходе разговора с ведущим радио Sputnik. Редис также может помочь следящим за фигурой лицам, указала специалист. Благодаря биологически активным веществам, соответствующий овощ обладает противовоспалительным и противораковым действием, подчеркнула эксперт.