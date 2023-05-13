Эксперты прогнозируют вступление Швеции в НАТО после выборов в Турции

Ближневосточные эксперты считают, что Турция не ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО с целью личной выгоды. Мнения аналитиков приводит канал Al-Jazeera.
На фоне начавшейся спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО. Беспрепятственно принять страны в Альянс не вышло — Турция и Венгрия проголосовали против ратификации договора. Однако 4 апреля 2023 года вступление Финляндии в НАТО все-таки состоялось. Швеция же до сих пор претендует на место в организации, а главной причиной этому является конфликт Анкары со Стокгольмом.
Почему Анкара выступает против членства Швеции в НАТО?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет Швецию в предоставлении убежища членам «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и «Партии демократического союза» (PYD) в Сирии, которых в стране признают террористами. Политик рассказал, что согласится на расширение НАТО лишь в том случае, если Швеция отменит эмбарго на поставки оружия в Турцию, которое она ввела в 2019 году после вторжения Анкары в северную Сирию, и экстрадирует боевиков РПК и PYD. Ранее Финляндия удовлетворила требования Анкары, чего нельзя сказать о Стокгольме.
Напряженные отношения между Турцией и Швецией обострились на фоне митинга ультраправых сторонников. Тогда лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед посольством в Стокгольме. Стоит отметить, что он получил официальное разрешение от местной полиции. После диалог Эрдогана с НАТО и Швецией прервался.
Мнения экспертов
Озгюр Ялухисарджыклы из отделения турецкого фонда Маршалла в США дал интервью Al Jazeera, в котором прокомментировал реакцию Анкары на инцидент с сожжением Корана:
«Хотя недавний инцидент у посольства Стокгольма вызвал гнев Турции, может ли страна на самом деле остановить исламофобию, не ратифицировав членство Швеции в НАТО?» — заявил он.
Пока сроки вступления в Альянс остаются неопределенными. Переговоры между Швецией и Турцией достигли незначительного прогресса. Однако экс-премьер Швеции Карл Бильдт считает, что рано или поздно договор ратифицируют:
«Мы подписали меморандум с Турцией, и теперь это просто вопрос продолжения процесса реализации, который включает сотрудничество между нашими судебными органами, полицией и разведкой, чтобы быть более эффективными в удовлетворении требований Турции», — сказал Бильдт.
В марте представители Швеции выразили надежду журналистам, что Анкара согласится на их членство в НАТО после выборов:
«В настоящее время ничего с точки зрения какой-либо ратификации не происходит, пока у нас не будет ясности в отношении того, кто будет управлять Турцией в течение следующих нескольких лет. Мы с нетерпением ждем, что произойдет после выборов. Возможно, нас примут в Альянс до июльского саммита НАТО в Литве», — сказал Карл Бильдт в интервью Al Jazeera.
Гонул Тол, директор программы Института Ближнего Востока, рассказала редакции, что одной из причин, по которой турецкий лидер затягивает со Швецией, являются внутренние выгоды:
«Его роль в том, чтобы заставить Швецию отменить санкции, введенные после вторжения Анкары в Сирию. Также Эрдоган хочет, чтобы Швеция экстрадировала членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Такая политика нравится избирателям-националистам», — сказала она.
Гонул, в отличие от Карла Бильдта утверждает, что результат выборов в Турции не окажет существенного влияния на членство Швеции в НАТО:
«Независимо от того, кто победит на выборах, членство страны в Альянсе будет ратифицировано. Тем не менее победа оппозиции будет хорошей новостью для Запада, поскольку за этим может последовать сближение и даже вступление Турции в ЕС», — добавила она.
По словам экспертов, Венгрия задерживает прием Швеции из-за Турции. Есть мнение, что Будапешт одобрит заявку Стокгольма, если увидит, что Анкара собирается это сделать. Аналогичным образом страна ратифицировала заявку Финляндии 27 марта.
Отношение кандидатов в президенты к членству Швеции в НАТО
На президентское кресло в Турции нацелены три кандидата: Кемаль Кылычдароглу от оппозиционного «Народного альянса», действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, которых считают основными конкурентами, а также лидер партии «Националистического движения» Синан Оган.
В интервью Sverigesradio представители оппозиции рассказали, что хотят ратифицировать членство Швеции в НАТО до предстоящего июльского саммита в Вильнюсе. По словам лидера партии, если они выиграют майские выборы, то незамедлительно одобрят заявку, поскольку считают, что страна уже выполнила требования, выдвинутые Турцией.
Президент Реджеп Эрдоган смотрит иначе на отношения со шведами. Он считает, что Стокгольм не делает решительных шагов по выполнению обязательств:
«Еще раз заявляю: на данный момент мы не смотрим положительно на заявку Швеции», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу TRT.
На протяжении десятилетий большинство шведов и финнов выступали за сохранение своей политики военного неприсоединения, однако мнения изменились. По данным исследования информационного агентства AFP, который проводился в феврале, 82% населения удовлетворены выбором стать частью Альянса. До СВО на Украине общественное одобрение членства в НАТО оставалось на уровне 20–30% в течение 20 лет.