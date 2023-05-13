Эксперты прогнозируют вступление Швеции в НАТО после выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет Швецию в предоставлении убежища членам «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и «Партии демократического союза» (PYD) в Сирии, которых в стране признают террористами. Политик рассказал, что согласится на расширение НАТО лишь в том случае, если Швеция отменит эмбарго на поставки оружия в Турцию, которое она ввела в 2019 году после вторжения Анкары в северную Сирию, и экстрадирует боевиков РПК и PYD. Ранее Финляндия удовлетворила требования Анкары, чего нельзя сказать о Стокгольме.