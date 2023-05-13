Олимпийский чемпион Роман Костомаров отказался от психологической помощи

Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает восстанавливаться в госпитале. Спортсмен перенес несколько серьезных операций, но от предложенной психологической помощи отказался.
По словам источника портала Prozvezd, в данный момент фигурист находится в нормальном психологическом состоянии. Он не конфликтует с медперсоналом, а эмоционально его во всем поддерживают брат и жена. Костомаров даже отказался беседовать с психологами.
«Если честно, он сразу далеко и навсегда послал психологов», — заявил собеседник Prozvezd.
Фигуристу еще не установили протезы. Вывозить пациента из России ради проведения данной операции не планируется. Выписывать спортсмена сейчас не намерены — информацию о тайной выписке фигуриста из больницы в Коммунарке ранее опровергла супруга Костомарова.