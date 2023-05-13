Минобороны РФ: украинские самолеты нанесли удар ракетами Storm Shadow по предприятиям «Полипак» и «Милам» в Луганске

ВС Украины 12 мая нанесли удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске британскими ракетами Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На территориях луганских гражданских предприятий в результате атаки начался пожар. Также оказались повреждены несколько жилых домов.
Из-за удара крылатыми ракетами высокой дальности пострадали гражданские, включая шестерых детей. Боевые воздушные суда Су-24 и Миг-29, при помощи которых ВСУ нанесли удар, были сбиты.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК подтвердило информацию об ударе крылатой ракетой Storm Shadow со стороны ВСУ по территории Луганска 13 мая. Боеприпас был выпущен по поселку Юбилейный.