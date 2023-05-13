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Минобороны РФ: украинские самолеты нанесли удар ракетами Storm Shadow по предприятиям «Полипак» и «Милам» в Луганске

Происшествия
Минобороны РФ: украинские самолеты нанесли удар ракетами Storm Shadow по предприятиям «Полипак» и «Милам» в Луганске

ВС Украины 12 мая нанесли удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске британскими ракетами Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На территориях луганских гражданских предприятий в результате атаки начался пожар. Также оказались повреждены несколько жилых домов.

Из-за удара крылатыми ракетами высокой дальности пострадали гражданские, включая шестерых детей. Боевые воздушные суда Су-24 и Миг-29, при помощи которых ВСУ нанесли удар, были сбиты.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК подтвердило информацию об ударе крылатой ракетой Storm Shadow со стороны ВСУ по территории Луганска 13 мая. Боеприпас был выпущен по поселку Юбилейный.
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