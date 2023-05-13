«У нас вырезаны все те, кто может решения принимать»: Пригожин высказался о российском командовании

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказал свое мнение про российское командование и уход с позиций Вооруженных сил России, двигающихся по направлению к Бахмуту (Артемовску).
По его словам, он не будет раскрывать секреты и истинные причины, почему солдаты оставляют окопы. Однако один мудрый человек сказал, отметил Пригожин, что если у «вагнеровцев» нет снарядов, то эти бойцы идут на танки противника со стрелковым оружием. Это кадры из фильмов, причем уже не очень профессиональных, отметил бизнесмен.
«Боец с противотанковым ружьем уничтожает танки. Война современная происходит не так. Боец находится на рубеже обороны, после этого противник наносит массированный артиллерийский удар, без разницы чем – чем достает. Либо 203-миллиметровыми орудиями, либо 240-миллиметровыми орудиями, когда воронка 20 метров в диаметре, либо из миномета, в том числе 82-миллиметрового. После того, как он нанес этот удар, то все бойцы либо погибли, либо ранены. <...> И поэтому в этих окопах остаются трупы, раненые, которых берут в плен, если их не успели утащить, либо никого», — рассказал он.
Далее, по словам Пригожина, происходит то, что описано в фильме «Лучшие в аду». Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что снял эту картину специально как учебное пособие для Минобороны и армии.
«Если бы в фильме были бы Шойгу или Герасимов, может быть этот фильм был бы учебным. Вот поэтому такая ситуация, которая никуда не годится. Солдат сам по себе, он и в Африке солдат. Чтоб он воевал и не убегал из окопа от минометного огня, надо минометы гасить и всеми подразделениями управлять. А у нас за последние десять лет управленцы стали не нужны. Нужны те, кто склоняется низко-пренизко при виде своего начальства и желательно на шинели — сзади ему — пуговички расстегивает — вдруг начальнику захочется подойти, погреться. И поэтому у нас вырезаны все те, кто может решения принимать», — объяснил Пригожин, заявление которого приводит пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин подчеркнул, что бюрократия в России является тяжелейшей раковой опухолью. Такой ответ он дал, чтобы «не открывать секретные сведения» об истинной причине бегства солдат.