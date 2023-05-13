«У нас вырезаны все те, кто может решения принимать»: Пригожин высказался о российском командовании

По его словам, он не будет раскрывать секреты и истинные причины, почему солдаты оставляют окопы. Однако один мудрый человек сказал, отметил Пригожин, что если у «вагнеровцев» нет снарядов, то эти бойцы идут на танки противника со стрелковым оружием. Это кадры из фильмов, причем уже не очень профессиональных, отметил бизнесмен.