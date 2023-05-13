Российские космонавты подготовили к работе радиатор на лабораторном модуле МКС «Наука»

Во время работ Прокопьев и Петелин раскрыли панели радиатора, заправили его и соединили контуры установки с системами обеспечения модуля. После этого они установили два фала на европейском дистанционном манипуляторе ERA и два поручня-перехода между модулями «Наука» и «Причал». Сам же радиатор был перенесен на модуль в ходе предыдущей миссии, которая состоялась 19 апреля 2023 года. Для Сергея Прокопьева этот выход в космос стал шестым по счету, а для Дмитрия Петелина — четвертым.