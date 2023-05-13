Упавшие в Брянской области вертолет и истребитель Су-34 могли рухнуть в результате внешнего воздействия

Вертолет и истребитель Су-34, упавшие в Брянской области, по одной из версий, могли разбиться в результате внешнего воздействия. Об этом сообщает источник ФАН.
По его словам, до этого СМИ писали, что причиной ЧП с вертолетом стало возгорание в топливном отсеке. Такая информация соответствует действительности, только возгорание могло начаться от внешнего воздействия, уточнил источник ФАН.
Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры с места крушения вертолета в Клинцовском районе Брянской области. Видео сняли очевидцы катастрофы летательного аппарата.