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Упавшие в Брянской области вертолет и истребитель Су-34 могли рухнуть в результате внешнего воздействия

Происшествия
Упавшие в Брянской области вертолет и истребитель Су-34 могли рухнуть в результате внешнего воздействия

Вертолет и истребитель Су-34, упавшие в Брянской области, по одной из версий, могли разбиться в результате внешнего воздействия. Об этом сообщает источник ФАН.

По его словам, до этого СМИ писали, что причиной ЧП с вертолетом стало возгорание в топливном отсеке. Такая информация соответствует действительности, только возгорание могло начаться от внешнего воздействия, уточнил источник ФАН.

Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры с места крушения вертолета в Клинцовском районе Брянской области. Видео сняли очевидцы катастрофы летательного аппарата.
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