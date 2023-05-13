Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Сагалаева

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким Эдуарда Сагалаева в связи со смертью президента Национальной ассоциации телерадиовещателей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил, что родные журналиста получили от президента страны телеграмму. В ней Путин выразил слова скорби об утрате. Полный текст будет представлен позже, сообщает ТАСС.
Глава Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев скончался в 76 лет. Причину смерти не уточняют.