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Следственный комитет РФ начал проверку после заявления петербурженки о забытом в ее теле предмете

Происшествия
Следственный комитет РФ начал проверку после заявления петербурженки о забытом в ее теле предмете

Жительница Санкт-Петербурга сообщила сотрудникам Следственного комитета о том, что после операции врачи оставили в ее теле инородный предмет. Как передает «Петербургский дневник», женщина страдала от боли на протяжении нескольких лет.

Председатель СК России Александр Бастрыкин приказал руководителю главного следственного управления по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить ему доклад после проверки по заявлению о причинении вреда здоровью.

Сотрудники правоохранительных органов проведут следственные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.

Аналогичный случай произошел в Колумбии. На протяжении 11 лет в организме Марии Адерлинды Фореро были иголка и нитка, которые оставили врачи после операции по перевязке маточных труб.
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