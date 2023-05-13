Три человека пострадали из-за опрокидывания Mercedes в подземный переход в Челябинске

Водитель иномарки ночью 13 мая врезался в ограждение, в результате чего автомобиль опрокинулся в подземный переход, сообщает управление ГИБДД по Челябинску.
По данным правоохранительных органов, в ночь на 13 мая произошло ДТП на проспекте Победы в Челябинске. Водитель совершил наезд на металлическое ограждение, из-за чего автомобиль на высокой скорости влетел в подземный переход.
В результате происшествия пострадали водитель иномарки и два пассажира 23 и 20 лет соответственно. Молодые люди получили травмы различной степени тяжести, однако об их состоянии на данный момент не сообщается.
Ранее две иномарки столкнулись на перекрестке улиц в Челябинске, после чего один из автомобилей влетел в остановку с людьми. В ДТП пострадали оба водителя и два пешехода.