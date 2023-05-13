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На Украине сообщили о повреждении 175 объектов инфраструктуры за прошедшие сутки

Происшествия
На Украине сообщили о повреждении 175 объектов инфраструктуры за прошедшие сутки

Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры на территории Украины за минувшие сутки, сообщает ТАСС.

Минобороны Украины подтвердило повреждение 175 объектов инфраструктуры в разных регионах страны. Отмечается, что минимум 11 областей попали под ночной удар.

Также воздушная тревога была объявлена в ночь на 13 мая в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях. Точной информации о разрушенных производственных объектах нет.

Ранее сообщалось о ликвидации трех складов Вооруженных сил Украины. Они были уничтожены на территории поселков Торское и Терны.
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