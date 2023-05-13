Водитель «Шкоды» сбил четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе через Рудневку в Москве

Днем 33-летний водитель легкового автомобиля марки «Шкода» наехал на переходившего улицу Рудневку четырехлетнего ребенка. Как сообщает московская прокуратура, пострадавший госпитализирован.
По данным ведомства, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчик пересекал проезжую часть на велобеге. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Процесс контролирует прокуратура Восточного административного округа.
Ранее в Московской области сотрудник дорожно-патрульной службы в состоянии алкогольного опьянения сбил школьницу на пешеходном переходе, после чего покинул место преступления. Десятиклассница попала в больницу с переломами плеча, ноги и глазницы.