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СМИ сообщили о возможном падении второго вертолета в Брянской области

Происшествия
СМИ сообщили о возможном падении второго вертолета в Брянской области

На территории Брянской области могли упасть сразу два вертолета — в Клинцах и Стародубе. Об этом сообщает служба 112 в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, сотрудники экстренных служб направляются на место предполагаемого крушения второго воздушного судна в Стародуб. Официального подтверждения информации о двух разбившихся бортах пока нет. Также в настоящий момент отсутствуют данные о пострадавших и причинах произошедшего.

Ранее сообщалось, что обломки рухнувшего под Клинцами в Брянской области вертолета пока не обнаружены. Возможной причиной падения летательного аппарата мог стать взрыв двигателя.
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