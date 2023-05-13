СМИ сообщили о возможном падении второго вертолета в Брянской области

На территории Брянской области могли упасть сразу два вертолета — в Клинцах и Стародубе. Об этом сообщает служба 112 в своем Telegram-канале.
По данным СМИ, сотрудники экстренных служб направляются на место предполагаемого крушения второго воздушного судна в Стародуб. Официального подтверждения информации о двух разбившихся бортах пока нет. Также в настоящий момент отсутствуют данные о пострадавших и причинах произошедшего.
Ранее сообщалось, что обломки рухнувшего под Клинцами в Брянской области вертолета пока не обнаружены. Возможной причиной падения летательного аппарата мог стать взрыв двигателя.