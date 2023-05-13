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Певица Бритни Спирс пообещала раскрыть скандальные секреты романа с актером Колином Фарреллом

Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс пообещала раскрыть скандальные секреты романа с актером Колином Фарреллом

Американская поп-дива Бритни Спирс заявила, что в будущих мемуарах она раскроет скандальные подробности своих романтических отношений с ирландским актером Колином Фарреллом, пишет The Sun. Однако, про дату выхода книги пока ничего не известно.

Правда, еще до публикации некоторые знаменитости из мира шоу-бизнеса начали критиковать издательство, занимающееся воспоминаниями звезды. О них Спирс якобы нелестно отозвалась в своей книге. Юристы обиженных артистов потребовали отложить выход мемуаров до завершения разбирательств, сообщает портал «Культуромания».

Зимой 2023 года близкие исполнительницы рассказали о плохом состоянием ее здоровья. Они волновались за нее, думая, что певица может даже умереть в скором будущем.
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