Минэнерго Белоруссии сообщило о включении в сеть второго энергоблока БелАЭС

Сначала реакторную установку вывели в критическое состояние, затем — на минимально-контролируемый уровень мощности с дальнейшим ее повышением до 40 %. Отмечается, что с технологической точки зрения все было выполнено в соответствии с регламентом и требованиями безопасности.