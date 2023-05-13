Минэнерго Белоруссии сообщило о включении в сеть второго энергоблока БелАЭС

Представители министерства энергетики Белоруссии сообщили о включении в сеть второго энергоблока БелАЭС. Последний уже выдал первые киловатт-часы электроэнергии, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Подключение состоялось 13 мая в 13:24 по местному времени (совпадает с московским) в рамках этапной программы энергетического пуска. По данным белорусского минэнерго, перед тем, как осуществить синхронизацию турбогенератора второго энергоблока БелАЭС с энергосистемой, был проведен большой объем работ.
Сначала реакторную установку вывели в критическое состояние, затем — на минимально-контролируемый уровень мощности с дальнейшим ее повышением до 40 %. Отмечается, что с технологической точки зрения все было выполнено в соответствии с регламентом и требованиями безопасности.