Глава СК Александр Бастрыкин констатировал факты коррупции при выполнении оборонзаказа во время спецоперации

Председатель СК считает, что российские корпорации, выполнявшие оборонный заказ в столь сложный для страны момент, как сейчас, допускают факты воровства и коррупционных действий. Бастрыкин открыто сказал о том, что в сфере оборонной промышленности злоумышленники даже в период СВО продолжают реализовывать мошеннические схемы. По словам главы комитета, с учетом подобных ситуаций в оборонной отрасли «дальше уже просто ехать некуда».