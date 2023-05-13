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Глава СК Александр Бастрыкин констатировал факты коррупции при выполнении оборонзаказа во время спецоперации

Происшествия
Глава СК Александр Бастрыкин констатировал факты коррупции при выполнении оборонзаказа во время спецоперации

В ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о фактах коррупции в сфере оборонзаказа.

Председатель СК считает, что российские корпорации, выполнявшие оборонный заказ в столь сложный для страны момент, как сейчас, допускают факты воровства и коррупционных действий. Бастрыкин открыто сказал о том, что в сфере оборонной промышленности злоумышленники даже в период СВО продолжают реализовывать мошеннические схемы. По словам главы комитета, с учетом подобных ситуаций в оборонной отрасли «дальше уже просто ехать некуда».

Ранее Бастрыкин рассказал о жестоком обращении с российскими военнопленными на Украине. Глава Следственного комитета заявил, что солдат ВС РФ заставляли вставать на колени, избивали и держали в контейнерах и крематории более недели.
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