Обломки рухнувшего под Клинцами в Брянской области вертолета пока не обнаружены

Правоохранительные органы сообщают, что обломки упавшего под Клинцами в Брянской области вертолета на данный момент не обнаружены. Причиной падения летательного аппарата мог стать взрыв двигателя.
Принадлежность вертолета и информация о пострадавших на данный момент устанавливается. Обломки пока не обнаружены, сообщает ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Оперативные службы следуют к месту инцидента.
Ранее власти населенного пункта рассказали, что разрушения на земле в результате падения вертолета под Клинцами отсутствуют. Летательный аппарат рухнул вблизи жилых домов.