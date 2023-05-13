Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Обломки рухнувшего под Клинцами в Брянской области вертолета пока не обнаружены

Происшествия
Обломки рухнувшего под Клинцами в Брянской области вертолета пока не обнаружены

Правоохранительные органы сообщают, что обломки упавшего под Клинцами в Брянской области вертолета на данный момент не обнаружены. Причиной падения летательного аппарата мог стать взрыв двигателя.

Принадлежность вертолета и информация о пострадавших на данный момент устанавливается. Обломки пока не обнаружены, сообщает ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Оперативные службы следуют к месту инцидента.

Ранее власти населенного пункта рассказали, что разрушения на земле в результате падения вертолета под Клинцами отсутствуют. Летательный аппарат рухнул вблизи жилых домов.
клинцы брянская область вертолет падение обломки
Военкоры ФАН