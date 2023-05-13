Российская певица, секс-символ 90-х, Маша Распутина сегодня отмечает 59-й день рождения

И через год свет увидел ее дебютный альбом «Городская сумасшедшая», на котором многие треки затрагивали запретные в те времена темы, вроде кооперативов и излишней бюрократии. Второй альбом I Was Born in Siberia (Я родилась в Сибири) не заставил себя долго ждать. В 1993 году Маша планировала прорваться с новым альбомом на западную сцену, но несмотря на положительные отзывы критиков выход на западную сцену ограничился небольшим концертным туром.