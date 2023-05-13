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Российская певица, секс-символ 90-х, Маша Распутина сегодня отмечает 59-й день рождения

Общество
Российская певица, секс-символ 90-х, Маша Распутина сегодня отмечает 59-й день рождения

Сегодня 59 лет исполняется советской и российской певице Маше Распутиной. Популярная исполнительница родилась 13 мая 1964 года в Сибири, Кемеровская область.

Музыкальная карьера артистки началась в 1989 году после выхода ее первой песни «Играй, музыкант», которая завоевала Гран-при фестиваля поп и рок-музыки «Пхеньян 89». Урожденная Алла Агеева взяла свой сценический псевдоним, объясняя это тем, что имя Маша является традиционным славянским именем, а фамилия Распутин напрямую отсылает к основателю русского мистицизма Григорию Распутину. Кроме того, по собственному убеждению певицы, так ее образ выгляди более сексуально.

С выбором профессии, будущая обладательница «Золотого граммофона» определилась уже после школы. А, окончив в 1988 году дирижерско-хоровое отделение Кемеровского государственного университета культуры и искусства, певица перебралась в Москву.

В столице ей улыбнулась удача, когда она познакомилась с продюсером Владимиром Ермаковым, который не только начнет продвигать талантливую исполнительницу, но и станет впоследствии ее первым мужем.

Российская певица, секс-символ 90-х, Маша Распутина сегодня отмечает 59-й день рождения

После выхода упомянутой песни, многие известные композиторы и поэты предлагали ей сотрудничество. Так в 1990 году она начинает работать с Леонидом Дербеневым, который напишет большую часть текстов к ее песням.

И через год свет увидел ее дебютный альбом «Городская сумасшедшая», на котором многие треки затрагивали запретные в те времена темы, вроде кооперативов и излишней бюрократии. Второй альбом I Was Born in Siberia (Я родилась в Сибири) не заставил себя долго ждать. В 1993 году Маша планировала прорваться с новым альбомом на западную сцену, но несмотря на положительные отзывы критиков выход на западную сцену ограничился небольшим концертным туром.

Российская певица, секс-символ 90-х, Маша Распутина сегодня отмечает 59-й день рождения

Зато артистка побрела огромную популярность на Родине. Всего на свою карьеру Распутина выпустила 8 полноформатных альбома и несколько синглов. Кроме того, исполнила заключительную песню к фильму «Подземелье Ведьм» режиссера Юрия Мороза.

В 2022 году Маша Распутина поддержала проведения специальной военной операции ВС РФ. Теперь ей запрещен въезд на Украину, из-за чего она не может навещать могилу похороненной там матери.
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