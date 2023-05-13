Российская певица, секс-символ 90-х, Маша Распутина сегодня отмечает 59-й день рождения

Сегодня 59 лет исполняется советской и российской певице Маше Распутиной. Популярная исполнительница родилась 13 мая 1964 года в Сибири, Кемеровская область.
Музыкальная карьера артистки началась в 1989 году после выхода ее первой песни «Играй, музыкант», которая завоевала Гран-при фестиваля поп и рок-музыки «Пхеньян 89». Урожденная Алла Агеева взяла свой сценический псевдоним, объясняя это тем, что имя Маша является традиционным славянским именем, а фамилия Распутин напрямую отсылает к основателю русского мистицизма Григорию Распутину. Кроме того, по собственному убеждению певицы, так ее образ выгляди более сексуально.
С выбором профессии, будущая обладательница «Золотого граммофона» определилась уже после школы. А, окончив в 1988 году дирижерско-хоровое отделение Кемеровского государственного университета культуры и искусства, певица перебралась в Москву.
В столице ей улыбнулась удача, когда она познакомилась с продюсером Владимиром Ермаковым, который не только начнет продвигать талантливую исполнительницу, но и станет впоследствии ее первым мужем.
После выхода упомянутой песни, многие известные композиторы и поэты предлагали ей сотрудничество. Так в 1990 году она начинает работать с Леонидом Дербеневым, который напишет большую часть текстов к ее песням.
И через год свет увидел ее дебютный альбом «Городская сумасшедшая», на котором многие треки затрагивали запретные в те времена темы, вроде кооперативов и излишней бюрократии. Второй альбом I Was Born in Siberia (Я родилась в Сибири) не заставил себя долго ждать. В 1993 году Маша планировала прорваться с новым альбомом на западную сцену, но несмотря на положительные отзывы критиков выход на западную сцену ограничился небольшим концертным туром.
Зато артистка побрела огромную популярность на Родине. Всего на свою карьеру Распутина выпустила 8 полноформатных альбома и несколько синглов. Кроме того, исполнила заключительную песню к фильму «Подземелье Ведьм» режиссера Юрия Мороза.
В 2022 году Маша Распутина поддержала проведения специальной военной операции ВС РФ. Теперь ей запрещен въезд на Украину, из-за чего она не может навещать могилу похороненной там матери.